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    Cimbom'a 2.Viking

    Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine yeni bir isim girdi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer’i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında.

    Cimbom’a 2.Viking

    Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Anders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında.

    MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA
    Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dreyer'in scout ekibi tarafından önerildiği ve Midtjylland'la temasa geçildiği belirlendi. Danimarka Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan Dreyer'le birçok kulüp yakından ilgileniyor.

    İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI
    Solç ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Esbjerg'den Brighton'a transfer olan Dreyer, Ada'da başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon Euro'ya Midtjylland'a transfer oldu. Genç yıldız bu sezon 2 gole imza attı.

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