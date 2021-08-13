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    • 13.08.2021 17:21
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    • 13.08.2021 17:21
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    Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı canlı takip

    Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu bu akşam start alıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.



    BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy




        38 GALİBİYETLE BAŞLADI
        Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

        Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.

        13 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ
        Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

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