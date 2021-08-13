Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM İZLE | Beşiktaş maçı canlı takip







38 GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.



13 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.



