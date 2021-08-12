2021-2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta hakemleri belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman oynanacak?

İLK BÜYÜK MAÇ 4. HAFTADA

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk büyük karşılaşması, dördüncü haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ayrıca, ligin 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

ÜST KLASMANDA 25 HAKEM

Süper Lig'de yeni sezon öncesi TFF Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı üst klasman hakem listesinde 25 isim yer alıyor. Ligde yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi ve ligde 366 müsabakayla en çok maç yöneten Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN 2'Sİ YABANCI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda mücadele edecek 20 kulübün 18'i geçen sezonu tamamladığı teknik direktörlerle yoluna devam ederken, 2'si ise yeni teknik direktörlerle başarı arayacak.

Son şampiyon Beşiktaş'ın yanı sıra Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile ligin yeni ekipleri Adana Demirspor, Altay ve Giresunspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.

Fenerbahçe ile Gaziantep, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

Ligde mücadele edecek 20 takımın 18'inde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 2 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.

Fenerbahçe, Portekizli Vitor Pereira, VavaCars Fatih Karagümrük de İtalyan Francesco Farioli yönetiminde sezona başlayacak.

MAÇLAR 20 STATTA OYNANACAK

Süper Lig'de mücadele eden 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı, 76 bin 761 kişiyle en çok kapasiteli stat olarak öne çıkarken, Altay'ın Alsancak Stadı tamamlanana kadar maçlarını yapacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, 9 bin 138 kişiyle en az kapasiteli stat durumunda.