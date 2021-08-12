2021-2022 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta hakemleri belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Yeni sezon için meraklı bekleyiş sona eriyor ve 90 günün ardından perdeler yeniden açılıyor. 15 Mayıs'ta sona eren 2020-2021 Süper Lig sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı. Şimdi futbolseverler Süper Lig yeni sezon hakkında araştırmalara başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ilk hafta hakemleri belli oldu mu? İşte yeni sezona dair tüm bilgiler!
SÜPER LİG'DE 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 90 günlük hasret sona eriyor. Ligin 2021-2022 sezonu heyecanı, 13 Ağustos Cuma günü başlayacak.
Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs'ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig'de 64. sezonun perdesi, İstanbul'da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla açılacak.
Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
13 İLDEN 20 TAKIM
Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alacak.
Ligde Adana'dan Adana Demirspor, Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Altay ve Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep, Giresun'dan Giresunspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.