Otobüs kazalarında 21 kişi hayatını kaybetti! Şoförlerin takograf hileleri: 3 farklı ehliyet kullanmak sigara izmariti sıkıştırmak

Takograflar şehirlerarası ve yurt dışına çıkan otobüs, kamyon gibi araçlardaki, yapılan hız, kat edilen kilometre gibi verileri kaydetme cihazı olarak kullanılıyor. Ama bazı firma ve şoförler, maliyeti düşürmek, gidilecek noktaya daha hızlı ulaşabilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.
Eskiden kullanılan analog tipi takograflarda; sigara izmariti sıkıştırarak makineyi şaşırtmak gibi yöntemler kullanılırken, kullanılması zorunlu hale getirilen yeni model dijital takografladaysa, uzaktan kumanda ve farklı kişilere ait ehliyetlerle ile veriler değiştiriliyor.
Bu yöntemlere; hız sınırlarını aşmak ve normalde 4.5 saatte bir verilmesi gereken molaları vermemek, tek bir şoförün 9 saat sonunda yolculuğu sonlandırmaması için başvuruluyor.