Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... 4 büyüklerin zarar tablosu şoke etti! 17 milyar TL'ye dayandı

Böylece 4 büyük kulübün aynı dönemde açıkladığı toplam zarar 1.3 imyar TL'nin biraz altında kalmış oldu. Galatasaray 435 milyon TL, Beşiktaş 389 milyon TL, Trabzonspor ise 228 milyon TL zarar açıklamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcunda da artış devam etti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.