Andreas Cornelius an meselesi! Trabzon'dan ev baktı...





GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE EV BAKTI

Cornelius'un menajeri aracılığı ile görüntülü arama vasıtasıyla Trabzon'dan ev dahi baktığı öğrenildi. Danimarkalı yıldızın yıllık 2.5 milyon Euro'luk talebinde indirime gititği belirtildi.



PARMA İLE DE ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor'un Cornelius'un kulübü Parma ile bonservis için 4 milyon Euro'ya anlaştığı belirtiliyor. Bordo-Mavililer'in bu transferi bitirmesi artık an meselesi.