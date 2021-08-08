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    Andreas Cornelius an meselesi! Trabzon'dan ev baktı...

    Trabzonspor, Danimarkalı Andreas Cornelius ile yaptığı pazarlıklarda büyük mesafe kat etti. Yıldız oyuncu görüntülü aramayla Trabzon’dan ev baktı. İşte detaylar...

    Cornelius an meselesi

    Trabzon forvet tranfseri için geri sayıma geçti. Bordo- Mavililer uzun süredir peşinde olduğu Andreas Cornelius ile yaptığı pazarlıklarda büyük mesafe kat etti.

    Danimarka golcünün menajeri dün Trabzon'a geldi. Taraflar arasındaki pazarlıklarda fark 1 milyon Euro'ya kadar indi.



    GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE EV BAKTI
    Cornelius'un menajeri aracılığı ile görüntülü arama vasıtasıyla Trabzon'dan ev dahi baktığı öğrenildi. Danimarkalı yıldızın yıllık 2.5 milyon Euro'luk talebinde indirime gititği belirtildi.

    PARMA İLE DE ANLAŞMA TAMAM
    Trabzonspor'un Cornelius'un kulübü Parma ile bonservis için 4 milyon Euro'ya anlaştığı belirtiliyor. Bordo-Mavililer'in bu transferi bitirmesi artık an meselesi.



    ALTERNATİF İSİMLER DE MASADA
    Trabzonspor forvet için bir yandan da alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Cornelius'ta son dakika bir pürüz çıkması halinde temaslar Artem Dovbyk üzerinde yoğunlaşacak.

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