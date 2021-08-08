Andreas Cornelius an meselesi! Trabzon'dan ev baktı...

Trabzon forvet tranfseri için geri sayıma geçti. Bordo- Mavililer uzun süredir peşinde olduğu Andreas Cornelius ile yaptığı pazarlıklarda büyük mesafe kat etti.
Danimarkalı golcünün menajeri dün Trabzon'a geldi. Taraflar arasındaki pazarlıklarda fark 1 milyon Euro'ya kadar indi.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE EV BAKTI
Cornelius'un menajeri aracılığı ile görüntülü arama vasıtasıyla Trabzon'dan ev dahi baktığı öğrenildi. Danimarkalı yıldızın yıllık 2.5 milyon Euro'luk talebinde indirime gititği belirtildi.
PARMA İLE DE ANLAŞMA TAMAM
Trabzonspor'un Cornelius'un kulübü Parma ile bonservis için 4 milyon Euro'ya anlaştığı belirtiliyor. Bordo-Mavililer'in bu transferi bitirmesi artık an meselesi.
ALTERNATİF İSİMLER DE MASADA
Trabzonspor forvet için bir yandan da alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Cornelius'ta son dakika bir pürüz çıkması halinde temaslar Artem Dovbyk üzerinde yoğunlaşacak.