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    Fenerbahçe Bursasporlu Burak Kapacak'ı bitirdi

    Fenerbahçe Bursasporlu Burak Kapacak'ı bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamayla transfer resmen duyuruldu. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti...

    Burak’ı Fener kaptı!

    Fenerbahçe Bursasporlu Burak Kapacak'ı bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamayla transfer resmen duyuruldu. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti...

    Genç yetenek ile Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu... Sol ve sağ kanatta oynayabilen Burak Kapacak için Fenerbahçe'nin 1.3 milyon Euro ve iki futbolcu vermesi bekleniyor. 21 yaşındaki yıldız bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. Öte yandan Bursa, F.Bahçe'den Thiam'ı istedi. Yeşil-Beyazlılar, Sarı-Lacivertliler'e, "Maaşın bir kısmını siz ödeyin" dedi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Bursasporlu Burak Kapacak'ı bitirdi
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