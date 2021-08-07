Fenerbahçe Bursasporlu Burak Kapacak'ı bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamayla transfer resmen duyuruldu. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Burak Kapacak geçen sezon TFF 1. Lig'de 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti...

Genç yetenek ile Fransa'nın Bordeaux takımı da yakından ilgileniyordu... Sol ve sağ kanatta oynayabilen Burak Kapacak için Fenerbahçe'nin 1.3 milyon Euro ve iki futbolcu vermesi bekleniyor. 21 yaşındaki yıldız bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. Öte yandan Bursa, F.Bahçe'den Thiam'ı istedi. Yeşil-Beyazlılar, Sarı-Lacivertliler'e, "Maaşın bir kısmını siz ödeyin" dedi.