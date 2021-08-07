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    • 07.08.2021 15:09
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Karate kumitede Uğur Aktaş bronz madalya kazandı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de bronz madalya kazanmasıyla Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını söyledi.

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    73 yıl sonra rekoru Uğur kırdı!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.


    BRONZ MADALYA KAZANARAK TARİHE GEÇTİ
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

    Kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.

        Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de bronz madalya kazanmasıyla Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını söyledi.

        GÜREŞTE KARADENİZ İTALYAN RAKİBİNE MAĞLUP OLDU
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibine mağlup oldu.

        Süleyman Karadeniz, Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 97 kilo bronz madalya mücadelesinde İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano ile karşı karşıya geldi.

        Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 önde geçen milli güreşçi, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Son dakika içinde rakibinin üst üste sayı almasına engel olamayan Süleyman Karadeniz karşılaşmayı 6-2 yitirdi ve bronz madalyadan oldu.

        Süleyman Karadeniz, Tokyo 2020'yi beşinci olarak tamamladı.




            YASEMİN CAN 5 BİN VE 10 BİN METREDE MADALYA KAZANAMADI
            Milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede 8'inci, 10 bin metrede ise 12'nci olarak olimpiyatlara veda etti.

            Ülkemizi kadınlar 10 bin metre finalinde temsil eden Yasemin Can, 24:48.9'luk derecesiyle yarışı 12. sırada tamamladı. 5 bin metrede ise Can, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen final yarışını 14.46.49'la bitirerek olimpiyat 8'incisi oldu.

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