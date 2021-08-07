2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı







Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.