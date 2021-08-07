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    • 07.08.2021 08:37
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Boksta kadınlarda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

    AA
    Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.



    BUSE NAZ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.




    Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

        Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

        Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.



        4 BRANŞTA MÜCADELE
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde 4 branşta Türk sporcular madalya için mücadele edecek.

        69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, TSİ 09.15'te Çinli sporcu Hong Gu'yla finalde karşı karşıya gelecek.

        Atletizmde Yasemin Can ise TSİ 13.45'te 10 bin metre finalinde yer alacak.

        Güreşte serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz TSİ 14.10'da bronz madalya maçına çıkacak.

        Karatede ise kadınlar kumite +61 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş madalya mücadelesi verecek. Meltem'in grup maçları TSİ 08.20'de, Uğur'un ise TSİ 10.45'te başlayacak.

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        Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
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