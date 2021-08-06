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    • 06.08.2021 12:53
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    • 06.08.2021 12:53
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    Barcelona’dan ayrılan Messi hangi takımda? Messi Fenerbahçe’ye gelecek mi?

    Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi hangi takımda? Messi Fenerbahçe’ye gelecek mi? Messi transfer gelişmesi futbol dünyasında deprem yarattı. Bu sene Barcelona’dan ayrılacağı açıklanan Messi’nin hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyor. Son yıllara damga vuran futbolculardan birisi olan Lionel Messi için ilk talip PSG oldu. Messi’nin PSG ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyada Messi’nin profiline mesajlar atmaya devam ediyor. İşte; Messi transfer haberlerine ilişkin merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Barcelona’dan ayrılan Messi hangi takımda? Messi Fenerbahçe’ye gelecek mi?

    Messi hangi takımda? Messi transfer gelişmesinin ardından Lionel Messi hangi takıma transfer oldu? Ünlü futbolcunun Barcelona günleri sona erdi. Futbol dünyasında deprem yaratan ayrılık gelişmesinin ardından Messi'nin hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Peki; yeni sezonda Messi hangi takımda oynayacak? Messi Fenerbahçe'ye gelecek mi? Messi için ilk pazarlık masasına oturan kulübün Fransız ekibi PSG olduğu iddia edildi.

    MESSİ HANGİ TAKIMDA?

    Ara transfer döneminden bu yana çeşitli ekiplerle anılan Lionel Messi için birçok ekibin adı geçiyordu.

    Manchester City'e gidip Pep Guardiola'yla buluşacağı, Real Madrid'e gidip ikinci bir Luis Figo olacağı, Paris Saint-Germain'in en çok kazanan futbolcusu haline geleceği veya Inter'le el sıkıştığı söyleniyordu. Messi'nin şimdilik hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.

    MESSİ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

    Dünya, Lionel Messi'nin Barcelona'ya vedasını konuşuyor. Tam 16 sezon formasını giyip sayısız başarı kazanarak özdeşleştiği Katalan ekibi ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız, birçok takımın hayallerini süslüyor.

    Türkiye'de Messi ile ilgili en dikkat çeken hamle Fenerbahçeli taraftarlardan geldi. Dünyaca ünlü yıldız için Twitter'da "come to Fenerbahçe" hashtagi açan sarı-lacivertliler kısa sürede Trend Topic olmayı başardı.

    Bu etikete mesaj yağarken Messi'ye Fenerbahçe forması giydirilmiş görseller de paylaşım rekorları kırdı. Sarı-lacivertliler kadrolarındaki bir diğer dünya starı Mesut Özil ile Lionel Messi'nin çok iyi bir ikili olacağı görüşünde birleşti.

        MESSİ NEDEN AYRILDI?

        Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların anlaşmasına karşın kulübün finansal durumu ve La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı kaydedildi.

        Yaşanan gelişmelerden iki tarafın da derin üzüntü duyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Lionel Messi, Barcelona'da kalmayacak. Barcelona, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye şükranlarını sunar, kişisel ve profesyonel yaşamında başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

        Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

        Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarafların anlaşmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve La Liga düzenlemeleri sebebiyle Barcelona, Leo Messi ile sözleşme yenileyememektedir." denildi.
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