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    • Spor
    • 06.08.2021 14:40
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    • 06.08.2021 14:40
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    Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Sofuoğlu’nun madalya kazandığı karate kata nedir?

    Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Sofuoğlu’nun 2020 Tokyo’da bronz madalya kazandığı karate kata nedir? Karate kata dalının ne olduğu merak konusu oldu. Genç sporcu Ali Sofuoğlu’nun kazandığı madalya ülkemizin olimpiyatlardaki 100. madalyası oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi karate katada temsil eden Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Hee-jun Park'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu! Peki; Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Sofuoğlu’nun madalya kazandığı karate kata nedir?

    Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Sofuoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu karate kata dalında sergilediği performansla göğsümüzü kabarttı. Bu gelişmenin ardından Ali Sofuoğlu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir diğer merak edilen konu ise karate kata dalı oldu. Peki; karate kata nedir?

    ALİ SOFUOĞLU KİMDİR?

    3 Haziran 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Sofuoğlu, profesyonel karate sporcusudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Sofuoğlu, uluslararası müsabakalarda Türk sporu adına yarışmaktadır.

    2018 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcumuz, bu başarısıyla Türkiye'ye bu daldaki ilk madalyasını getiren isim olmuştur.

    KARATE KATA NEDİR?

    Karate eğitiminde kullanılan kata, yürüyerek ve kendi etrafında dönerek çeşitli yönlere, ortalama 20 ila 70 arası tekniğin uygulandığı, karate vuruş ve bloklarını çok tekrar yaparak kusursuz hale getirmek amacı ile yapılan bir çalışmadır.

    Her stilin küçük ya da büyük farklılıklarla çalıştığı yaklaşık olarak 100 kata bilinmektedir. Bazen katalar; 54 adım anlamına gelen Gojūshiho katası gibi içerdikleri teknik sayısına göre adlandırılırlar. Bazen de teknik sayıları ve kata isimleri, Budizm'deki inanışlara gönderme yapar.

        Genel olarak tüm karate stillerinde kata eğitimi, çok basit temel tekniklerin, duruşların ve yürüyüşlerin çalışıldığı birkaç temel kata ile başlar. Alt seviyedeki öğrenci, daha ileri teknikleri öğrenebilmek için önce bu temel katalarda usta olmalıdır.

        Dojolarda yapılan kemer sınavlarında öğrenciden, ilk öğrendiği katadan itibaren tüm kataları başarı ile yapması beklenir. Ancak siyah kemer anlamına gelen 1. dan sınavında öğrencinin gözle görülür biçimde sert teknikler yapması ve dengesinin sarsılmaz olduğunu göstermesi beklenir.
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        Haberler Spor Ali Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? Ali Sofuoğlu’nun madalya kazandığı karate kata nedir?