Beşiktaş süper yıldızı için geri sayıma geçti: Kartal Teixeira'ya kavuşuyor!

Beşiktaş süper yıldız için geri sayıma geçti. Brezilyalı yıldız orta saha Alex Teixeira ile her konuda anlaşma sağlayan Kartal nihayet yıldız ismi kavuşuyor. Yıldız oyuncu cumartesi günü İstanbul'da olacak.

Siyah-Beyazlı taraftarların Alex Teixeira için sürpriz bir karşılama töreni hazırlayacağı öğrenildi. Bu törene çok sayıda Beşiktaş taraftarının katılması bekleniyor. Bilindiği gibi yıldız oyuncunun transferi için vatandaşı Josef de Souza devreye girmiş ve transferde başrol oynamıştı. Alex Teixeira ile beraber Siyah-Beyazlılar transferde önemli bir hamle daha yapmış oldu.