2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.
KARADENİZ YARI FİNALE YÜKSELDİ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi.
Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.
İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.
TAHA AKGÜL BRONZ MÜCADELESİNE KATILACAK
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.
Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.