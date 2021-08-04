Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman?

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Yarı final karşılaşmasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le mücadele eden Busenaz Sürmeneli kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sürmeneli sergilediği muhteşem performansla göğsümüzü kabarttı. Adını finale yazdıran ve altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanan Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman?
BUSENAZ SÜRMENELİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Busenaz Sürmeneli'nin final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 09.15'te yapılacak.
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
26 Mayıs 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı. Busenaz Sürmeli, Trabzon'da yaşıyor ve haftada 16 saat spor yapıyor. Genç sporcunun idolü ise Vasly Lomachenko.
Sürmeneli'nin gençlere tavsiyesi ise şöyle "Siz başlayın spor sizi bırakmaz". Daha önce de Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.
2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.
Başarılar
2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu