Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman?

Sürmeneli'nin gençlere tavsiyesi ise şöyle "Siz başlayın spor sizi bırakmaz". Daha önce de Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.

2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Başarılar

2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu