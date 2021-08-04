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    • Spor
    • 04.08.2021 08:56
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    • 04.08.2021 08:56
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    Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman?

    Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatlarında milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le yarı final maçına çıktı. Türkiye’nin heyecanla izlediği karşılaşmanın ardından genç sporcu adını finale yazdırdı. Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Peki; Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman? İşte genç sporcu hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Yarı final karşılaşmasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le mücadele eden Busenaz Sürmeneli kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sürmeneli sergilediği muhteşem performansla göğsümüzü kabarttı. Adını finale yazdıran ve altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanan Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman?

    BUSENAZ SÜRMENELİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Busenaz Sürmeneli'nin final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ ile 09.15'te yapılacak.

    BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

    26 Mayıs 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı. Busenaz Sürmeli, Trabzon'da yaşıyor ve haftada 16 saat spor yapıyor. Genç sporcunun idolü ise Vasly Lomachenko.

    Sürmeneli'nin gençlere tavsiyesi ise şöyle "Siz başlayın spor sizi bırakmaz". Daha önce de Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.

    2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

    Başarılar

    2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
    2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
    2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
    2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
    2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
    2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
    2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
    2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
    2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

        2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
        2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
        2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
        2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
        2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
        2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
        2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
        2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
        2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
        2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul


        2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
        2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
        2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
        2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
        2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid
        2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
        2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
        2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
        2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
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        Haberler Spor Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman?