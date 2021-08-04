Brezilya’nın rakibi İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DE JONG'A YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Son şampiyon Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Sevilla forması giyen Luuk de Jong'u kiralamak isteyen Siyah- Beyazlılar, Hollandalı oyuncuya bir süre önce 2 milyon Euro senelik ücret önermişti. Bu teklife olumlu yanıt alamayan Beşiktaş yönetiminin, rakamı artırarak oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Siyah-Beyazlılar'ın De Jong'a bonusların daha fazla olduğu bir teklif yapacağı ve istediği sonucu alamadığı takdirde transferden vazgeçeceği konuşuluyor.