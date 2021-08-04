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    Brezilya’nın rakibi İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Olimpiyatlarda erkek futbolunda İspanya, uzatmada ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Final cuma günü saat 14.00'te oynanacak.

    Brezilya’nın rakibi İspanya

    Olimpiyatlarda erkek futbolunda İspanya, uzatmada ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Final cuma günü saat 14.00'te oynanacak.

    HEDEF ŞAŞTI, MADALYA KAÇTI
    Ukraynalı     atıcı Serhiy Kulish, Tokyo Olimpiyatlarında kendi hedefi yerine rakibinin hedefini vurdu. Ukraynalı sporcu böylelikle madalya şansını da kaçırdı.

    EDA&NECATİ FİNALDE
    Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı. Eda, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi ve cuma günü finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı. Üç adım atlamada milli atlet Necati Er finale yükseldi. Necati yarın sabah 05.00'te finalde mücadele edecek.

        RAMİL GULİYEV'DEN TOKYO'YA ERKEN VEDA
        Olimpiyatlarda         dün piste çıkan iki milli atletimizden de beklediğimiz dereceler gelmedi. İlk olarak milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu. Ardından ise bir başka madalya umudumuz Ramil Guliyev, 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olarak oyunlara veda etti. Guliyev final şansı yakalayamadı ve oyunları tamamladı.

        ERSU 10. SIRADA BİTİRDİ
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 10. oldu. Ersu madalya mücadelesinde 5.80'lik engeli geçmeyi başaramadı.

        KALPLERİMİZ EŞREF APAK'LA
        Milli sporcumuz Eşref Apak bugün saat 14.30'da erkekler çekiç atmada final mücadelesi verecek. Eşref, daha önce 2004'te olimpiyatlarda bronz madalya almıştı.

            FATİH TERİM'DEN DİAGNE SÜRPRİZİ
            Yarın oynayacağı St. Johnstone maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Diagne sürprizi yaşanabilir. Fatih Terim idmanlarda Mostafa Mohamed'in yerine Senegalli yıldıza şans veriyor.

            OĞULCAN iTiRAZI REDDEDiLDi
            Oğulcan             Çağlayan'ın Çaykur Rizespor'la sözleşmesini feshettiği için aldığı 6 maçlık ceza, G.Saray'ın ise bu transfer sebebiyle çarptırıldığı 1 milyon 200 bin Euro'luk cezaya yaptığı itiraz TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. Galatasaray'ın henüz takım listesine yazamadığı Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarabilmesi için PFSTT'nin 12. maddesi gereğince borçsuzluk belgesi veya muvafakat belgesi sunması gerektiği belirtildi.

            GİRESUN'DAN ÇİFTE TEKLİF
            Kaleci Okan Kocuk'u kiralık olarak kadrosuna katan Giresunspor'un gözü birkez daha Galatasaray'da. Karadeniz ekibi Emre Akbaba ve Emre Taşdemir için Sarı-Kırmızılılar'a teklif yaptı. İki futbolcuyla ilgili kararı Fatih Terim verecek.

                VAN AANHOLT HAZIR DEĞİL AMA 11'DE OLACAK
                Yeni transferlerden Patrick van Aanholt, Euro 2020 sonrası 3 haftaya yakın tatil yaptığı için fiziki olarak hazır durumda değil. Ancak Fatih Terim, sol bekte yaşanan büyük sıkıntı nedeniyle Hollandalı yıldızı St. Johnston önünde 11'de olacak. Van Aanholt idmanlardaki hırsıyla tecrübeli teknik adamın yüzünü güldürüyor.

                RAKİP DİNAMO KİEV
                Fener hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Ukrayna futbolunun en önemli temsilcilerinden Dinamo Kiev ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 19.00'daki maçı TRT Spor canlı yayınlayacak.

                BULUT'UN HEDEFİ SİNAN!
                Yeni sezonda Gaziantep'i çalıştıracak olan Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut'tan flaş bir hamle geldi. Başarılı hocanın Sinan Gümüş"ün transferi için yönetimden talepte bulunduğu öğrenildi. Gaziantep'in kısa süre içinde Fenerbahçe ile temasa geçerek kiralama teklifi yapması bekleniyor. Hazırlık maçlarında göze giremeyen gurbetçi futbolcu ile ilgili kararı teknik direktör Vitor Pereira verecek.

                    İDMAN FOTOLARI ÖZİL'DEN
                    Fener bugün oynayacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mesut Özil fotoğraf makinesini eline alıp saha kenarında antrenman resimlerini çekti.

                    ÖNCE SALON SONRA SAHA
                    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sabah salonda çalışan Siyah-Beyazlı futbolcular, akşam ise sahada idman yaptı. Akşam antrenmanında Siyah-Beyazlılar, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler.

                    PSV MİDTJYLLAND'I EVİNDE 3 GOLLE GEÇTİ
                    Şampiyonlar                     Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven sahasında Midtjylland'ı 3-0 yendi ve rövanş için önemli bir avantaj elde etti. Dün Şampiyonlar Ligi elemelerinde alınan diğer sonuçlar şöyle: Malmö-Rangers: 2-1, Sparta Prag-Monaco: 0-2, Cluj-Y. Boys: 1-1, Genk-Shakhtar: 1-2.

                        LİVERPOOL LİLLE'İN YILDIZI DAVİD'İ İSTİYOR
                        İngiliz                         ekibi Liverpool'un Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan David'i transfer etmek istediği iddia ediliyor. Geçtiğimi sezon milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile birlikte Lille'in skor yükünü çeken David için Fransız ekibinin 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği konuşuluyor. Liverpool bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

                        LUKA CAPAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
                        Bursaspor'un                         transfer ettiği Hırvat stoper Luka Capan, dün sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-Beyazlılar'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Capan, geçen sezon Hırvat liginde Rijeka forması giymişti. Öte yandan Bursaspor eski futbolcusu Cristobal Jorquera ile de temaslarını sürdürüyor.

                        DE JONG'A YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
                        Son şampiyon Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Sevilla forması giyen Luuk de Jong'u kiralamak isteyen Siyah- Beyazlılar, Hollandalı oyuncuya bir süre önce 2 milyon Euro senelik ücret önermişti. Bu teklife olumlu yanıt alamayan Beşiktaş yönetiminin, rakamı artırarak oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Siyah-Beyazlılar'ın De Jong'a bonusların daha fazla olduğu bir teklif yapacağı ve istediği sonucu alamadığı takdirde transferden vazgeçeceği konuşuluyor.

                            BOYD UMUDUNU KORUYOR
                            Kartal'da                             takımla çalışmalara devam eden Boyd, Siyah- Beyazlılar'da kalmak için umudunu koruyor. Ancak işi hala çok zor.

                            EKUBAN GENOA'YA GİTTİ
                            Trabzon'un yıldız oyuncusu Ekuban, Genoa'ya imza atmak için İtalya'ya gitti. Fırtına 2 milyon Euro bonservis kazanacak.

                            FLAVİO&DİABATE GİRESUN'DA
                            Trabzonspor Flavio ve Diabate'yi bedelsiz olarak Giresunspor'a kiraladı. Diabate'nin maaşının yarısını Trabzonspor karşıyalaycak.

                                YALÇIN'IN ROSİER MUTLULUĞU
                                Önceki gün takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Rosier, formu teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun etti. Yalçın'ın Rosier için, "Kendisine iyi bakmış" dediği öğrenildi.
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                                Haberler Spor Brezilya’nın rakibi İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)