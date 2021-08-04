Brezilya’nın rakibi İspanya (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

HEDEF ŞAŞTI, MADALYA KAÇTI
Ukraynalı atıcı Serhiy Kulish, Tokyo Olimpiyatlarında kendi hedefi yerine rakibinin hedefini vurdu. Ukraynalı sporcu böylelikle madalya şansını da kaçırdı.
EDA&NECATİ FİNALDE
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı. Eda, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi ve cuma günü finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı. Üç adım atlamada milli atlet Necati Er finale yükseldi. Necati yarın sabah 05.00'te finalde mücadele edecek.