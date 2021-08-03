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    • 04.08.2021 06:17
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Güreşte Osman Göçen çeyrek finale yükseldi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda Osman Göçen çeyrek finale yükseldi.

    AA
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.


    OSMAN GÖÇEN ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde milli güreşçi Osman Göçen, çeyrek finale yükseldi.



    Osman Göçen, Makuhari Messe'de yapılan erkekler serbest stil 86 kilo son 16 turunda Japon Sohsuke Takatani ile karşılaştı.

    Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride geçen milli sporcu ikinci yarıdaki atağıyla 2-2 beraberliği sağladı. Milli sporcu, iki puanlık oyun yaptığı için rakibine üstünlük kurdu ve çeyrek finale adını yazdırdı.

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