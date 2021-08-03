2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Güreşte Osman Göçen çeyrek finalde Artur Naifonov'a yenildi

Japon ya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi.







Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 86 kilo mücadelesinde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov ile çeyrek finalde karşılaşan milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 8-1 geride geçen milli güreşçi, ikinci yarıda da sayı vermekten kurtulamadı. Müsabakayı teknik üstünlükle kaybeden Osman Göçen, rakibinin finale çıkması durumunda repesaj maçına çıkacak.

SÜLEYMAN ATLI, SON 16 TURUNDA İRANLI REZA ATRİNAGHARCHİ'YE YENİLDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 57 kilo mücadelesinde yapılan müsabakada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.

Bitime bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süleyman Atlı, İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.