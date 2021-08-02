Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Bilindiği üzere Milliler daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda? Çeyrek final ne zaman? İşte detaylar...

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Grubu 3. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Sultanlar, son 8'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ve saati belli oldu.

İşte Türkiye Güney Kore maçının tarihi;