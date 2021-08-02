Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.08.2021 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2021 18:25
    ABONE OL

    Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda? Çeyrek final ne zaman?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Filenin Sultanları'nın kazandığı maçın hemen ardından rakibi de belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Filenin Sultanları Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Bilindiği üzere Milliler daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda? Çeyrek final ne zaman? İşte detaylar...

    TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Grubu 3. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Sultanlar, son 8'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ve saati belli oldu.

    İşte Türkiye Güney Kore maçının tarihi;

    Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

    03.00 Türkiye-Güney Kore

    07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

    11.00 Sırbistan-İtalya

    15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

    Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, çekilecek kura sonrası çeyrek finalde Güney Kore'yle eşleşti.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan milliler, böylece grup maçlarını galibiyetle kapattı.

        Bu sonuçla Filenin Sultanları, B grubunu üçüncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Milli takımda Meryem 20, Tuğba 10, Meliha 8, Ebrar 5, Zehra 4, Eda 4, Hande 4 ve Cansu 1 sayıyla skora katkı sağladı.

        Salon: Ariake Arena
        Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Susana Maria Rodriguez Jativa (İspanya)
        ROK: Fedorovtseva, Koroleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva, Podkopaeva (L) (Pilipenko, Lazareva, Smirnova, Matveeva)
        Türkiye: Eda, Naz, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Cansu, Tuğba, Ebrar, Şeyma)
            Yangın söndürme helikopterlerinden büyük mücadelenin görüntüleri
            Haberler Spor Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda? Çeyrek final ne zaman?