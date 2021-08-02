2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Milli atlet Ramil Guliyev 200 metrede yarı finale yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.
RAMİL GULİYEV YARI FİNALE ÇIKTI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti.
Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.
Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.
200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.
400 METREDE ENGELLEDİ 6. OLDU
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı yapıldı.
Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.
Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.
Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.
Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.