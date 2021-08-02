2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Milli atlet Ramil Guliyev 200 metrede yarı finale yükseldi

Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı.

Milli sporcu, cirit atma finalinde 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de yarışacak.