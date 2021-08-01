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    • 02.08.2021 14:24
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    SON DAKİKA: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Rıza Kayaalp Olimpiyat üçüncüsü oldu

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Atletizmde erkekler çekiç atmada milli sporcu Eşref Apak finale kalırken, Özkan Baltacı elendi. Kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı. Son dakika gelişmesinde ise Rıza Kayaalp bronz madalya aldı.

    AA
    Rıza Kayaalp madalyayla tamamladı
    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.

    EŞREF APAK FİNALE KALDI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, Özkan Baltacı ise elendi.

    Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen elemelerde Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'de bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 14.30'da başlayacak.

    Aynı branşta yarışan Özkan Baltacı, 63.63 metrelik atışıyla, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

    YASEMİN ADAR BRONZ MADALYA MÜCADELESİNE ÇIKACAK
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı.

    Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.

    Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya gelecek.

    RIZA KAYAALP BRONZ MADALYA ALDI
    Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo kategorisinde İranlı rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

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