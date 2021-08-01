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    • 02.08.2021 06:17
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Atletizmde erkekler çekiç atmada milli sporcu Eşref Apak finale kalırken, Özkan Baltacı elendi.

    AA
    Eşref Apak finale kaldı!
    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.


    EŞREF APAK FİNALE KALDI
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, Özkan Baltacı ise elendi.

    Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen elemelerde Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'de bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 14.30'da başlayacak.

    Aynı branşta yarışan Özkan Baltacı, 63.63 metrelik atışıyla, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

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    Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı