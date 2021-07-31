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    • Spor
    • 31.07.2021 19:11
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    • 31.07.2021 19:11
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    Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı anlatım

    Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı skor takibine talvim.com..tr'den ulaşabilirsiniz.

    Beşiktaş Kayserispor maçı canlı...

    Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.



    BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman

    Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

    BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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