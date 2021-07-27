2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Judoda Mihael Zgank son 16 turuna yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.
ZGANK SON 16 TURUNA YÜKSELDİ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turuna yükseldi.
Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, Kübalı rakibi Ivan Felipeni Silva Morales'e waza-ari ile üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown ile karşı karşıya gelecek.