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    • 28.07.2021 07:05
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Judoda Mihael Zgank son 16 turuna yükseldi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Judoda 90 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, Kübalı rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi. Yüzmede kadınlar 200 metre kelebek stilde yarı finalde mücadele eden Defne Taçyıldız, finale kalamadı.

    AA
    Tokyo'da Türkiye rüzgarı! Kübalı rakibine şans tanımadı

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.




    ZGANK SON 16 TURUNA YÜKSELDİ
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turuna yükseldi.

    Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, Kübalı rakibi Ivan Felipeni Silva Morales'e waza-ari ile üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

    Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown ile karşı karşıya gelecek.



        DEFNE TAÇYILDIZ FİNALE ÇIKAMADI
        Oyunların beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı.

        Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.

        İki seri şeklinde yüzülen ve 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti.

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        Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Judoda Mihael Zgank son 16 turuna yükseldi