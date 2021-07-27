2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Judoda Mihael Zgank son 16 turuna yükseldi





DEFNE TAÇYILDIZ FİNALE ÇIKAMADI

Oyunların beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taçyıldız, finale çıkamadı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında önemli bir başarı elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazanan Defne, serisinde 8 sporcu arasında 2.11.27'lik derecesiyle 7. oldu.