2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Neslihan Yiğit ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.
NESLİHAN YİĞİT RAKİBİNİ 2-0 YENDİ
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.
Musashino Forest Plaza'da Mısırlı Doha Hany ile karşılaşan Neslihan, rakibini 2-0 yendi. Neslihan, 21 dakika süren karşılaşmada iki seti de 21-5'lik skorlarla kazandı.