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    • 27.07.2021 06:36
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Neslihan Yiğit ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi.

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    Neslihan Yiğit rakibine şans vermedi!

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.



    NESLİHAN YİĞİT RAKİBİNİ 2-0 YENDİ
    Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.

    Musashino Forest Plaza'da Mısırlı Doha Hany ile karşılaşan Neslihan, rakibini 2-0 yendi. Neslihan, 21 dakika süren karşılaşmada iki seti de 21-5'lik skorlarla kazandı.

        Neslihan, grubundaki ikinci karşılaşmasını yarın Çinli Yu Fei Chen ile yapacak.




        VEDAT ALBAYRAK ELENDİ
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde judo branşında erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak elendi.

        Vedat, Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 32 turunda olimpiyat bronz madalyası bulunan Takanori Nagase'yle karşılaştı.

        Oldukça çekişmeli geçen maçta iki taraf birbirine normal sürede üstünlük sağlayamadı. Altın puana geçilen müsabakada da iki taraf puan almakta zorlandı. Pasif kalan sporcuya verilen shido cezasını uzatmada 3. kez alan Vedat Albayrak, rakibine elendi ve Tokyo 2020'ye veda etti.

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salona gelerek Vedat'ın karşılaşmasını takip etti.

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        Haberler Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Neslihan Yiğit ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi