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    Beşiktaş, Mbenza için Huddersfield'a 3.5 milyon Euro teklif etti

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken daha önce gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu Isaac Mbenza'da önemli bir gelişme yaşandı. Siyah- Beyazlı kulübün 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Championship kulübü Huddersfield'a 3.5 milyon Euro teklif ettiği, İngiliz kulübünün ise fiyatı 4.5 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi.

    Isaac Mbenza için makas daraldı

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken daha önce gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu Isaac Mbenza'da önemli bir gelişme yaşandı. Siyah- Beyazlı kulübün 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Championship kulübü Huddersfield'a 3.5 milyon Euro teklif ettiği, İngiliz kulübünün ise fiyatı 4.5 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi. Beşiktaş'ın ayrıca bir sonraki satıştan da İngiliz kulübüne pay vermeyi teklif ettiği de gelen haberler arasında. Temasların devam ettiği öğrenilirken Mbenza'ya sağ ve sol kanat dışında santrfor oynayabildiği için Sergen Yalçın'ın sbıcak baktığı da ifade ediliyor.

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