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    • 24.07.2021 09:52
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    Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı | Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finale yükseldi

    Son dakika haberi! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı esiyor... Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde Endonezya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kadınlar 49 kiloda Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i mağlup eden Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finale yükseldi.

    AJANSLAR



        Milliler, yarı final maçında Hollanda ile karşılaşıyor.



        BİR YARI FİNAL DAHA
        Kadınlar 49 kiloda Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i mağlup eden Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finale yükseldi.


        TÜRK SPORCULARIN DİĞER BRANŞLARDA SONUÇLARI
        - Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik erkekler yol bisikletinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı tamamlayamayarak elendiler.

        - Boksta erkekler 69 kiloda mücadele eden Necat Ekinci, son 32 turunda Belaruslu rakibi Radzionau'ya 3-2 yenilerek olimpiyata veda etti.

        - Judoda 48 kiloda tatamiye çıkan Gül Kader Şentürk, son 32 turu maçında, İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya ippon'la yenilerek, olimpiyata veda etti.

        - Atıcılık erkekler 10m havalı tabanca elemelerinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç 24'üncü sırada, İsmail Keleş ise 25'inci sırada Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda ettiler.

        - Judoda erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, son 32 turunda Butan'dan Ngawang Namgyel'i ipponla yendi ve bir üst tura çıktı. Milli judocumuz son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov'la karşılaşacak.

        MİLLİ JUDOCU MİHRAÇ AKKUŞ SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ
        Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

        Nippon Budokan'daki erkekler 60 kilo son 16 tur mücadelesinde Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelen Mihraç Akkuş, rakibi karşısında atak bir oyun sergilemeye çalıştı. Ataklarına iyi karşılık veren dünya şampiyonu Smetov'a ippon ile mağlup olan Mihraç, oyunlardan elendi.

        Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mihraç Akkuş, atak mücadele ederek kazanmaya çalıştığını belirterek, "Rakip boşa kaçınca ben onun altına düştüm ve sayıyı verdim. Talihsizlik yaşadım. Kendi kurduğum tuzağa düştüm." dedi.

        Tokyo'ya madalya hedefiyle geldiğini vurgulayan Mihraç, "Buraya sadece olimpiyat heyecanı yaşamak için gelmedim. Kendime güveniyordum. Madalyayı çok istiyordum. Bu sonuç bizi pek mutlu etmedi. Finale kadar çok rahat çıkabilirdik, kısmet değilmiş." ifadelerini kullandı.

        Mihraç, Gülkader Şentürk'ün ardından oyunlardan elenen ikinci Türk sporcu oldu.

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