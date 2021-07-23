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    • 24.07.2021 10:58
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    Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı | Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım bronz madalya için mücadele edecek

    Son dakika haberi! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı esiyor... Kadınlar 49 kiloda İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo'ya mağlup olan Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde elendi. Milli sporcu bronz madalya mücadelesi verecek

    AJANSLAR
    Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a yenildi.

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı.

    İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.


    YILDIRIM BRONZ MÜCADELESİ VERECEK
    Rukiye Yıldırım, TSİ 14.30'da bronz madalya maçına çıkacak.


        Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisi bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

        Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında Yasemin Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan okçuluk karışık takımı, ilk tur maçında Rusya'yı 6-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip, Diananda Choirunisa ile Riau Ega Salsabilla'dan oluşan Endonezya takımını da 6-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Milliler, yarı finalde ise Hollanda'ya 5-3 yenildi. Bronz madalya maçında da Meksika'ya 6-2 mağlup olan ay-yıldızlı okçular, 4'üncü oldular.

        BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE
        Milli okçuların karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, çeyrek final maçı öncesi Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'na geldi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mete ve Yasemin'in maçlarını büyük bir heyecan içinde izledi.

        TÜRK SPORCULARIN DİĞER BRANŞLARDA SONUÇLARI
        - Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik erkekler yol bisikletinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı tamamlayamayarak elendiler.

        - Boksta erkekler 69 kiloda mücadele eden Necat Ekinci, son 32 turunda Belaruslu rakibi Radzionau'ya 3-2 yenilerek olimpiyata veda etti.

        - Judoda 48 kiloda tatamiye çıkan Gül Kader Şentürk, son 32 turu maçında, İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya ippon'la yenilerek, olimpiyata veda etti.

        - Atıcılık erkekler 10m havalı tabanca elemelerinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç 24'üncü sırada, İsmail Keleş ise 25'inci sırada Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda ettiler.

        - Judoda erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, son 32 turunda Butan'dan Ngawang Namgyel'i ipponla yendi ve bir üst tura çıktı. Milli judocumuz son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov'la karşılaşacak.

        MİLLİ JUDOCU MİHRAÇ AKKUŞ SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ
        Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

        Nippon Budokan'daki erkekler 60 kilo son 16 tur mücadelesinde Kazak Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelen Mihraç Akkuş, rakibi karşısında atak bir oyun sergilemeye çalıştı. Ataklarına iyi karşılık veren dünya şampiyonu Smetov'a ippon ile mağlup olan Mihraç, oyunlardan elendi.

        Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Mihraç Akkuş, atak mücadele ederek kazanmaya çalıştığını belirterek, "Rakip boşa kaçınca ben onun altına düştüm ve sayıyı verdim. Talihsizlik yaşadım. Kendi kurduğum tuzağa düştüm." dedi.

        Tokyo'ya madalya hedefiyle geldiğini vurgulayan Mihraç, "Buraya sadece olimpiyat heyecanı yaşamak için gelmedim. Kendime güveniyordum. Madalyayı çok istiyordum. Bu sonuç bizi pek mutlu etmedi. Finale kadar çok rahat çıkabilirdik, kısmet değilmiş." ifadelerini kullandı.

        Mihraç, Gülkader Şentürk'ün ardından oyunlardan elenen ikinci Türk sporcu oldu.

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        Asıl hedefteki isim konuştu!
        Haberler Spor Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı | Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım bronz madalya için mücadele edecek