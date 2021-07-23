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    • 24.07.2021 05:46
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    • 24.07.2021 05:46
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    Son dakika: Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde

    Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı esiyor... Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

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    Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye rüzgarı

    Son dakika haberi... Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında son 16 turunda mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan Ksenia Perova ve Galsan Bazarzhapov ile karşılaştı.

    İlk seti 37-37 biten müsabakada takımlar birer puan aldı. İkinci sette 38-37 üstünlük kuran Mete-Yasemin ikilisi, aldığı 2 puanla da 3-1 öne geçti. Mücadelenin üçüncü seti ise 34-34 eşitlikle tamamlanınca ekipler yine birer puan aldı ve skor 4-2'ye geldi.

    Dördüncü seti 35-33 alan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, maçı da 6-2 kazanarak çeyrek finale adlarını yazdırdı.

    Milli sporcular, çeyrek finalde TSİ 08.53'te Diananda Choirunisa ile Riau Ega Salsabilla'dan oluşan Endonezya takımı ile karşılaşacak.

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    Haberler Spor Son dakika: Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde