Son dakika: Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz çeyrek finalde

Son dakika haberi... Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında son 16 turunda mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan Ksenia Perova ve Galsan Bazarzhapov ile karşılaştı.

İlk seti 37-37 biten müsabakada takımlar birer puan aldı. İkinci sette 38-37 üstünlük kuran Mete-Yasemin ikilisi, aldığı 2 puanla da 3-1 öne geçti. Mücadelenin üçüncü seti ise 34-34 eşitlikle tamamlanınca ekipler yine birer puan aldı ve skor 4-2'ye geldi.

Dördüncü seti 35-33 alan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, maçı da 6-2 kazanarak çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Milli sporcular, çeyrek finalde TSİ 08.53'te Diananda Choirunisa ile Riau Ega Salsabilla'dan oluşan Endonezya takımı ile karşılaşacak.