PSV GS maçı şifresiz mi? PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ın rakibi Hollanda ekibi PSV olacak. Galatasaray için sezonun açılışı da olacak zorlu mücadele sarı kırmızılı futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki; PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? PSV GS maçı şifresiz mi? İşte detaylar!
PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.
MAÇ KADROSU AÇIKLANDI
Philips Stadı'nda oynanacak mücadele için temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, kulübün resmi hesabından kamp kadrosunu duyuruldu.
Kadroda, en son antrenmanda sakatlanan ve durumu hakkında endişelenilen Radamel Falcao da yer aldı.
Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne ise kadroda yer almayan isimler.
2 FUTBOLCU POZİTİF
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.