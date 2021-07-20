PSV GS maçı şifresiz mi? PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Kadroda, en son antrenmanda sakatlanan ve durumu hakkında endişelenilen Radamel Falcao da yer aldı.

Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne ise kadroda yer almayan isimler.

2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.