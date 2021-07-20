Daha önce en büyük katılımı 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 114 sporcuyla yapan Türkiye, Tokyo'ya 108 sporcuyla gidecek.

Erkek sporcular Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en yüksek katılım sayısına ulaştı.

Türkiye'yi Tokyo'da erkeklerde 58 sporcu temsil edecek. Daha önceki en yüksek katılım sayısı 1936'da Berlin'de ve 1948'de Londra'da 57'şer sporcuyla olmuştu.

Kadınlarda ise 50 isim ay-yıldızlı formayı taşıyacak. Bu sayı da kadınlarda tarihin en iyi ikinci katılımı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 66 kadın sporcuyla temsil edilen Türkiye, tarihinin en iyi 2. katılımını kadınlar da Tokyo'da yaşayacak.