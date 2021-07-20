2020 Olimpiyat açılış töreni ne zaman, saat kaçta? Olimpiyatlar ne zaman başlayacak? Olimpiyat açılış töreni merak edilen konulardan birisi oldu. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan olimpiyat heyecanı başlıyor. Genellikle milyarlarca insan tarafından izlenen açılış töreni de şimdiden merakla bekleniyor. Peki, Olimpiyat açılış töreni ne zaman saat kaçta? Olimpiyatlar ne zaman başlayacak?
OLİMPİYAT AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tokyo'daki Olimpik Stadyum'da düzenlenecek açılış töreni, 23 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak ve dört saat sürecek. Bu süre zarfında ekran başındaki seyircilere Japonya ve Tokyo'ya dair ilgi çekici detaylar gösterilecek.
108 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.
Daha önce en büyük katılımı 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 114 sporcuyla yapan Türkiye, Tokyo'ya 108 sporcuyla gidecek.
Erkek sporcular Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en yüksek katılım sayısına ulaştı.
Türkiye'yi Tokyo'da erkeklerde 58 sporcu temsil edecek. Daha önceki en yüksek katılım sayısı 1936'da Berlin'de ve 1948'de Londra'da 57'şer sporcuyla olmuştu.
Kadınlarda ise 50 isim ay-yıldızlı formayı taşıyacak. Bu sayı da kadınlarda tarihin en iyi ikinci katılımı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 66 kadın sporcuyla temsil edilen Türkiye, tarihinin en iyi 2. katılımını kadınlar da Tokyo'da yaşayacak.