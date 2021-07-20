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    Marek Hamsik iddialı konuştu: Şampiyonluk fantastik olur

    Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi son 32 turu maçını hatırladığını belirten Marek Hamsik, "O maçı hatırlıyorum. Oyuna sonradan girmiştim. O maç eski stadyumdaydı ve şu an yeni ve harika bir stadyumumuz var. Orada sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

    Şampiyonluk fantastik olur

    Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi son 32 turu maçını hatırladığını belirten Marek Hamsik, "O maçı hatırlıyorum. Oyuna sonradan girmiştim. O maç eski stadyumdaydı ve şu an yeni ve harika bir stadyumumuz var. Orada sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

    Yıldız oyuncu, "Napoli'de şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o sevinci yaşayamadım. Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum. O duyguyu yaşamak isterim. Bu fantastik olur. Hatta sonrasında futbolu bile bırakabilirim. Şaka bir yana uzun ve zorlu bir yol olacak ama başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

    TRANSFERDE İYİ İŞLER ÇIKARDIK
    Marek Hamsik, "Trabzonspor'un transferde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Önemli oyuncular geldi" diye konuştu.

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    Haberler Spor Marek Hamsik iddialı konuştu: Şampiyonluk fantastik olur