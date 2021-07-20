Galatasaray maçı ne zaman? PSV GS maçı şifresiz mi? PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? PSV GS maçı şifresiz mi? Galatasaray sezonun ilk resmi maçına Hollanda'da çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elem Turu ilk maçında Galatasaray zorlu PSV Eindhoven deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Maçın şifreli kanaldan yayınlanıp yayınlanmayacağı da sorgulanıyor. Philips Stadı'nda oynanacak mücadele için temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. İşte; PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı! PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.
PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.
MAÇ KADROSU AÇIKLANDI
Philips Stadı'nda oynanacak mücadele için temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, kulübün resmi hesabından kamp kadrosunu duyuruldu.
Kadroda, en son antrenmanda sakatlanan ve durumu hakkında endişelenilen Radamel Falcao da yer aldı.
Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne ise kadroda yer almayan isimler.
2 FUTBOLCU POZİTİF
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.