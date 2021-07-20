Galatasaray maçı ne zaman? PSV GS maçı şifresiz mi? PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Galatasaray Larsen ile anlaştı Udinese'yi bekliyor

Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, sağ bek transferinde Danimarkalı yıldız Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katmak üzere. Yeni sezon öncesinde yaptığı yerli transferlerle adından söz ettiren Cimbom, yeni sağ bekine artık kavuşmak üzere.

Ünlü İtalyan gazeteci Galatasaray'a müjdeyi verdi. İtalyan gazeteci Di Marzio, "Galatasaray, Larsen için 3 milyon Euro teklif etmişti. Udinese neredeyse 2 katını istiyordu. Galatasaray'ın şu anki teklifi 5 milyon Euro'nun biraz altında. Udinese ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sürüyor. Larsen ise Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar 30 yaşındaki Danimarkalı sağ beke ise yıllık 1.6 milyon Euro garanti para verecek. Jens Stryger Larsen'in kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray sol bek transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Kurzawa ve Van Aanholt gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un iki isimden biriyle de anlaşması bekleniyor.

Öte yandan 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için de yoğun mesai harcanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın satışından da Alanyaspor'a yüzde 20 pay verecek.