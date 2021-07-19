Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI SKOR

Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Saat 19.00'da başlayan mücadele Can Bartu Tesisleri'nde oynanıyor.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebiliyorsunuz.
CANLI SKOR
Fenerbahçe: 2
Kasımpaşa: 0
Goller: İrfan Can, Samatta
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, İrfan Can, Samatta
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tirpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga