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    • Spor
    • 19.07.2021 19:20
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    • 19.07.2021 19:34
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    Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI SKOR

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebiliyorsunuz.

    Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI

    Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

    Saat 19.00'da başlayan mücadele Can Bartu Tesisleri'nde oynanıyor.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebiliyorsunuz.

    CANLI SKOR
    Fenerbahçe: 2
    Kasımpaşa: 0

    Goller: İrfan Can, Samatta

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, İrfan Can, Samatta

    Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tirpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga

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