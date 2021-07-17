Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rachid Ghezzal yönetimi kızdırdı!

    Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal alacağı yıllık ücrette diretince Beşiktaş transferi şimdilik beklemeye aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.

    Rachid Ghezzal yönetimi kızdırdı!
    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi arapsaçı... Şampiyonluğun ardından bu sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesinin ardından Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret talep etmişti.

    Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Ghezzal'in yıllık ücret konusunda diretmesi görüşmeleri tıkadı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sanatçıya destek halka moral festivali
    Haberler Spor Rachid Ghezzal yönetimi kızdırdı!