Rachid Ghezzal yönetimi kızdırdı!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal transferi arapsaçı... Şampiyonluğun ardından bu sezonda Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen Cezayirli oyuncu Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesinin ardından Beşiktaş'tan daha fazla yıllık ücret talep etmişti.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Ghezzal'in yıllık ücret konusunda diretmesi görüşmeleri tıkadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Ghezzal'in yıllık ücret konusunda diretmesi görüşmeleri tıkadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Ghezzal'ın takımda kalması için yönetime baskı yapıyor.