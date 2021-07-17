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    Bıktırdın artık Diego Costa! Beşiktaş vazgeçmek üzere...

    Beşiktaş, İspanyol golcü için bekleyişini sürdürüyor . Ancak Diego Costa, Kartal’a net bir cevap vermiyor. Siyah-Beyazlı kulübün Diego Costa transferinden tamamen vazgeçmek üzere olduğu bildirildi.

    Bıktırdın artık Costa
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    Beşiktaş yeni sezon öncesinde kadrosuna marka bir golcü katmak istiyor. Bunun için de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı teklifi değerlendirmeye alan tecrübeli golcü net kararını vermiş eğil.



    Beşiktaş'ı oyalayan yıldız oyuncu başka takımlarla da görüşmelerine devam ediyor. Bologna ile anlaşan ancak son anda transferi veto edilen Diego Costa'nın davranışları Beşiktaş Yönetimini de bıktırdı.



    Siyah-Beyazlı kulübün Diego Costa transferinden tamamen vazgeçmek üzere olduğu bildirildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Diego Costa'nın alternatifleri değerlendirilecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede Diego Costa'nın alınmasını istemişti. Gelinen son noktada başka alternatifler değerlendirilecek.



        MATADORUN BONSERVİSİ ELİNDE
        Diego Costa'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Yıldız oyuncunun bonservisi elinde.

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