Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.07.2021 17:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 18:27
    ABONE OL

    Maaşında indirime giden Lionel Messi, Barcelona Lionel Messi ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

    Barcelona'da sözleşmesi sona eren süper yıldız Lionel Messi, 5 yıllık yeni anlaşma yaptı. Messi kulübün finansal durumu nedeniyle de maaşında yüzde 50'lik indirime gitti. Haberin detayları...

    İHA
    takvim.com.tr
    Lionel Messi'den büyük fedakarlık

    Barcelona'da Lionel Messi krizi nihayete erdirildi.

    İspanya basınında yer alan habere göre, Lionel Messi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.

    MAAŞI YARI YARIYA DÜŞTÜ

    Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maaşında yüzde 50'lik indirime gitti.

        Barcelona'daki son sözleşmesinde vergiler düşüldüğünde 70 milyon Euro kazanan Lionel Messi, 5 yıllık yeni sözleşmede yılda 35 milyon Euro kazanacak.

        34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şehit Hasan Cevher'e hüzünlü veda!
        Haberler Spor Maaşında indirime giden Lionel Messi, Barcelona Lionel Messi ile 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı