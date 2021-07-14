Kurzawa transferinde Theo Hernandez detayı! Galatasaray ısrarla istiyordu...

Transferde önceliği sol bek mevkisine veren Galatasaray'da son günlerde ön plana çıkan isim olan Layvin Kurzawa için heyecanlı bir bekleyiş süreci yaşanıyor.
PSG forması giyen Fransız sol beki kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, bir yandan oyuncuyu ikna etmeye çalışırken bir yandan da Fransız ekibi ile kesin anlaşma sağlamaya çalışıyor.
Sol bek mevkisi için Milan'da forma giyen Theo Hernandez için İtalyan ekibine 40 milyon Euro bonservis bedeli öneren PSG'nin, bu transferi bitirme durumunda Kurzawa'nın Galatasaray'a gitmesine izin vereceği belirtiliyor.