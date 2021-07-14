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    • 14.07.2021 16:04
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    • 14.07.2021 16:04
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    Kurzawa transferinde Theo Hernandez detayı! Galatasaray ısrarla istiyordu...

    Saracchi'nin ayrılması nedeniyle transferde önceliği sol bek mevkisine veren Galatasaray'da Kurzawa harekatının detayları belli oldu. PSG'nin Milan'ın yıldızını transfer etmesi durumunda Kurzawa'nın ayrılmasına onay vereceği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Kurzawa transferinde Theo Hernandez detayı

    Transferde önceliği sol bek mevkisine veren Galatasaray'da son günlerde ön plana çıkan isim olan Layvin Kurzawa için heyecanlı bir bekleyiş süreci yaşanıyor.

    PSG forması giyen Fransız sol beki kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, bir yandan oyuncuyu ikna etmeye çalışırken bir yandan da Fransız ekibi ile kesin anlaşma sağlamaya çalışıyor.

    Sol bek mevkisi için Milan'da forma giyen Theo Hernandez için İtalyan ekibine 40 milyon Euro bonservis bedeli öneren PSG'nin, bu transferi bitirme durumunda Kurzawa'nın Galatasaray'a gitmesine izin vereceği belirtiliyor.

        21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray ise bi r an önce Kurzawa transferini çözüme kavuşturmak istiyor. 28 yaşındaki Kurzawa'yı transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gündemdeki bir diğer sol bek Patrick van Aanholt ile de temaslarını sürdürüyor.

        Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol beke kaliteli bir oyuncu takviye etmek isteyen Galatasaray, PSG'nin Theo Hernandez için Milan ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyor.

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