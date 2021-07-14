Kurzawa transferinde Theo Hernandez detayı! Galatasaray ısrarla istiyordu...

21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray ise bi r an önce Kurzawa transferini çözüme kavuşturmak istiyor. 28 yaşındaki Kurzawa'yı transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gündemdeki bir diğer sol bek Patrick van Aanholt ile de temaslarını sürdürüyor.