Galatasaray savunmanın solu için gaza bastı: Favori Moreno plase Van Aanholt

Galatasaray Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar sol bek transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yeni sol beki Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV Eindhoven maçına yetiştirmek için seferberlik ilan etmiş durumda. Listede 2 isim öne çıkıyor.

REAL BETİS FİYATTA GERİ ADIM ATMIYOR

Sarı-Kırmızılılar İspanyol ekibi Real Betis'in sol kanat oyuncusu Alex Moreno için çalışmalarına devam ediyor. Listenin ilk sırasında İspanbol sol bek var. Ancak Betis Yönetimi fiyat konusunda henüz geri adım atmış değil.

VAN ANHOLT'UN BONSERVİSİ ELİNDE

G.Saray'ın teklifi 2 milyon milyon Euro civarında. Listenin 2. sırasında ise Crystal Palace'dan ayrılan Patrick Van Aanholt var. Terim, PSV maçına kadar sol bek transferinin yetişmesini istiyor.