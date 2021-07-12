660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer 4.kez Ali Gürbüz'ün

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

İki pehlivan birbirine üstünlük sağlayamayınca puanlı güreşe geçildi. Rakibinin hatasını iyi değerlendiren Ali Gürbüz puanı almayı başarınca Kırkpınar'da 2. kez üst üste başheplivan oldu.

Gürbüz toplamda ise 4. kez bu büyük başarıya ulaşmış oldu.

Kırkpınar'da final güreşi toplam 48 dakika sürdü. Gürbüz önümüzdeki sezon da altın başpehlivan olursa üst üste 3. kez bu başarıya ulaşacağı için altın kemeri daimi sahibi olacak. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu. Taraftarlarını sevince boğdu.