Tek kadınlarda mutlu sona ulaşan isim Barty | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, tek kadınlar şampiyonu oldu. Barty, tek kadınla finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 2-1'yi mağlup etti. 25 yaşındaki Barty, böylelikle kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ve Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u kadrosuna kattı. Her iki oyuncu ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola'yı transfer etti. son olarak İngiltere'de Luton Town'da forma giyen kanat oyuncusu Kazenga LuaLua ile Aston Villa'da oynayan orta saha oyuncusu Aaron Tshibola sözleşmeye imza attı.Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcı antrenörü Emre Belözoğlu oldu. Federasyon'un resmi açıklamayı kı sa süre içinde yapması bekleniyor.Galatasaray'ın yeni sezonda deplasman maçlarında giyeceği forma sanal aleme sızdı. Formanın siyah ağırlıklı olması dikkat çekti.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. tur müsabakaları sonunda 16 başpehlivan üst tura çıktı. Güreşi en erken Yıldıray Akın ve İsmail Koç bitirdi. İki pehlivan 5. dakika dolmadan rakiplerini yendi.Kulübünün, bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Genel kurul 17 Temmuz Cumartesi gününe alındı.sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Ahmet Çağrı Güney, Bursaspor'a geri döndü. 18 yaşındaki file bekçisi, Afyon kampına katıldı.