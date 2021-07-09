DMAX yayın akışı 9-10-11 Temmuz! Kırkpınar güreşleri canlı yayın nasıl izlenir?

Kırkpınar canlı yayın nasıl izlenir? DMAX yayın akışı 9-10-11 Temmuz araştırılan konulardan birisi oldu. Bu yıl 660. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşleri Edirne'de düzenleniyor. Pehlivanlar er meydanında ter dökerken, Kırkpınar güreşleri canlı yayın nasıl izlenir sorusuna da güreş izleyicileri yanıt arıyor. İşte, Kırkpınar canlı yayın hakkında merak edilen tüm detaylar!