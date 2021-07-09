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    • 09.07.2021 12:07
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    • 09.07.2021 12:07
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    DMAX yayın akışı 9-10-11 Temmuz! Kırkpınar güreşleri canlı yayın nasıl izlenir?

    Kırkpınar güreşleri canlı yayın nasıl izlenir? 9-10-11 Temmuz DMAX yayın akışı güreş severler tarafından sorgulanmaya başlandı. Tarihi Kırkpınar güreşleri bu yıl 660. kez düzenleniyor. 9 Temmuz itibariyle başlayan Kırkpınar yağlı güreşlerinde pehlivanlar yılın en iyisi olmak ve başpehlivan olmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Kırkpınar’ın yayıncı kanalı ise DMAX Türkiye olacak. Peki; Kırkpınar canlı yayın nasıl izlenir? İşte; 9-10-11 Temmuz tarihli DMAX yayın akışı!

    takvim.com.tr
    DMAX yayın akışı 9-10-11 Temmuz! Kırkpınar güreşleri canlı yayın nasıl izlenir?

    Kırkpınar canlı yayın nasıl izlenir? DMAX yayın akışı 9-10-11 Temmuz araştırılan konulardan birisi oldu. Bu yıl 660. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşleri Edirne'de düzenleniyor. Pehlivanlar er meydanında ter dökerken, Kırkpınar güreşleri canlı yayın nasıl izlenir sorusuna da güreş izleyicileri yanıt arıyor. İşte, Kırkpınar canlı yayın hakkında merak edilen tüm detaylar!

    KIRKPINAR HANGİ KANALDA?

    660. kez düzenlenen Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.

    DMAX NASIL İZLENİR?

    DMAX Frekans Ayarları

    Uydu Adı: TÜRKSAT 4A

    Alış Frekansı: 12.015 MHZ

    Polarizasyon: YATAY (H)

    SemboI Hızı: 27.500 MS/S

    FEC: 5/6

    Hangi Platform - Hangi Kanal

    Digiturk: 49. Kanal

    Tivibu: 62. Kanal

    Dsmart: 46. Kanal / 85. Kanal

    Fil Box: 31. Kanal

    Kablo Tv: HD:47, SD: 931

    Tv Plus: 39. Kanal

    Vodatone Tv: 50. kanal

        Dmax Türkiye Kırkpınar yayın programı:

        9 Temmuz 2021 - Cuma

        18:30
        Açılış Merasimi
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        10 Temmuz Cumartesi
        12:30
        1.Tur
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        15:00
        2.Tur
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        17:00
        3.Tur
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        11 Temmuz Pazar
        12:30
        Çeyrek Final
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        14:00
        Yarı Final
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        15:00
        Ağalık İhalesi
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        17:00
        Final
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye
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