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    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Tüm hamleleri yapacağız!

    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, “Ciddi adımlar attık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz. Tüm hamleleri yapacağız” açıklamasında bulundu.

    Tüm hamleleri yapacağız!
    Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan TAKVİM'e konuştu..

    Hedefleri doğrultusunda ciddi adımlar attıklarını belirten Doğan, şunları söyledi; "Şu an hocamızın taleplerini ve takımımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda tüm hamleleri yapacağız. Şu an 4 oyuncu transferini yapan başka bir kulüp yok. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz, yönetim kurulu olarak bu noktada üzerimize düşen neyse yapacağız. Taraftarlarımızın tamamının olmasa da bir kısmının tribünlere dönecek olması bizi heyecanlandırıyor."

    YUNUS EMRE SEL
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    Haberler Spor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Tüm hamleleri yapacağız!