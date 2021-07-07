Teixeira’da fark 20 milyon lira! Beşiktaş orta yolu bulma peşinde...

Beşiktaş bonservisi elinde olan dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın transferi için büyük çaba harcıyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar transferin bitmesini dört gözle beklerken, pazarlıklarda gelinen son durumu TAKVİM açıklıyor. Beşiktaş'ın 31 yaşındaki yıldıza son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme oldu.
MAAŞI VE BONUSU KABUL ETTİ
Siyah-Beyazlılar yıllık 2 milyon Euro net maaş ve 500 bin Euro'luk bonus önerdi. Sambacı 2 milyon Euro garanti ücreti kabul etmiş durumda. Ayrıca 3 yıl için belirlenen 1.5 milyon Euro bonus maddesine de evet dedi.
YÖNETİM İMZA PARASINA SOĞUK
Ancak yıldız futbolcu bunlara ek olarak 2 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Beşiktaş yönetimi ise yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kısıtlı harcama limiti nedeniyle imza parası vermeye yanaşmıyor.