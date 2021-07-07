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    Teixeira’da fark 20 milyon lira! Beşiktaş orta yolu bulma peşinde...

    Beşiktaş 2 milyon Euro maaş, 500 bin Euro bonus ve 2+1 yıllık sözleşme teklifiyle Teixeira’yı ikna etti. Ancak Brezilyalı yıldız 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Yönetim, Beşiktaş'a sıcak bakan Sambacı ile orta yolu bulabilmek için çaba harcıyor.

    Teixeira’da fark 20 milyon lira

    Beşiktaş bonservisi elinde olan dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın transferi için büyük çaba harcıyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar transferin bitmesini dört gözle beklerken, pazarlıklarda gelinen son durumu TAKVİM açıklıyor. Beşiktaş'ın 31 yaşındaki yıldıza son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme oldu.



    MAAŞI VE BONUSU KABUL ETTİ
    Siyah-Beyazlılar yıllık 2 milyon Euro net maaş ve 500 bin Euro'luk bonus önerdi. Sambacı 2 milyon Euro garanti ücreti kabul etmiş durumda. Ayrıca 3 yıl için belirlenen 1.5 milyon Euro bonus maddesine de evet dedi.



    YÖNETİM İMZA PARASINA SOĞUK
    Ancak yıldız futbolcu bunlara ek olarak 2 milyon Euro da imza parası talep ediyor. Beşiktaş yönetimi ise yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kısıtlı harcama limiti nedeniyle imza parası vermeye yanaşmıyor.



        İKİ TARAF DA TRANSFER İÇİN İSTEKLİ
        Bu nedenle henüz taraflar arasında anlaşma sağlanabilmiş değil. Ancak hem Beşiktaş'ın hem de Teixeira'nın bu transferin gerçekleşmesi konusundaki isteği dikkat çekiyor. Bu nedenle transferin bitebileceği ifade ediliyor.



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