Teixeira’da fark 20 milyon lira! Beşiktaş orta yolu bulma peşinde...





İKİ TARAF DA TRANSFER İÇİN İSTEKLİ

Bu nedenle henüz taraflar arasında anlaşma sağlanabilmiş değil. Ancak hem Beşiktaş'ın hem de Teixeira'nın bu transferin gerçekleşmesi konusundaki isteği dikkat çekiyor. Bu nedenle transferin bitebileceği ifade ediliyor.









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