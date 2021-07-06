Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sporcu Merve Akpınar biyografisi nasıl? Merve Akpınar ne dedi?

Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Akpınar biyografisi! Sporcu Akpınar, kendisine sürekli; "Sen kızsın, şort giyemezsin. Erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni dışladılar erkeklere göre." dendiğini aktardı ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki; Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında, nereli?
MERVE AKPINAR KİMDİR?
Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklama ile gündem oldu.
MERVE AKPINAR BİYOGRAFİSİ!
Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklamada, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim.
'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" demişti. Genç hentbolcuya bu açıklamalarının ardından sosyal medyada destek yağdı. Bu durum karşısında açıklama yapan Akpınar, "Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım" dedi.