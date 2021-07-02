Vladimir Petkoviç ismi gündemde: "Fener’de başarır"

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi büyürken gündeme Samsunspor'un eski hocası ve şu an İsviçre Milli Takımı'nın başında olan Petkovic geldi. Biz de Petkovic'i onu en iyi tanıyan isim olan Adnan Sezgin'e sorduk.
Sezgin şu ifadeleri kullandı:
"Petkovic'i Samsun'a ben getirdim. Onu getirmeden önce de çok araştırdım. Çok çalışkan biri olduğunu söyleyebilirim. Çağdaş futbol oynatan, futboldaki gelişmeleri an be an takip eden, 3'lü savunma oynatmayı seven, gece gündüz kendini işine veren mütevazi biridir. Petkovic Samsun'dan sonra Sion ile anlaştı. Hatta oraya gider gitmez hemen Lazio kaptı. 1.5 yıl Lazio'yu çalıştırdı. Herkes İtalya'da çalışamaz. Uygun ortam sağlanırsa başarılı olur.
Sezgin şu ifadeleri kullandı:
"Petkovic'i Samsun'a ben getirdim. Onu getirmeden önce de çok araştırdım. Çok çalışkan biri olduğunu söyleyebilirim. Çağdaş futbol oynatan, futboldaki gelişmeleri an be an takip eden, 3'lü savunma oynatmayı seven, gece gündüz kendini işine veren mütevazi biridir. Petkovic Samsun'dan sonra Sion ile anlaştı. Hatta oraya gider gitmez hemen Lazio kaptı. 1.5 yıl Lazio'yu çalıştırdı. Herkes İtalya'da çalışamaz. Uygun ortam sağlanırsa başarılı olur.