Vladimir Petkoviç ismi gündemde: "Fener’de başarır"

teknik direktör krizi büyürkengündeme Samsunspor'uneski hocası ve şu anİsviçre Milli Takımı'nın başındaolan Petkovic geldi.Biz de Petkovic'i onu eniyi tanıyan isim olan AdnanSezgin'e sorduk."Petkovic'iSamsun'a ben getirdim.Onu getirmeden öncede çok araştırdım. Çok çalışkanbiri olduğunu söyleyebilirim.Çağdaş futboloynatan, futboldaki gelişmelerian be an takip eden,3'lü savunma oynatmayıseven, gece gündüz kendiniişine veren mütevazi biridir.Petkovic Samsun'dansonra Sion ile anlaştı. Hattaoraya gider gitmez hemenLazio kaptı. 1.5 yıl Lazio'yuçalıştırdı. Herkes İtalya'daçalışamaz. Uygun ortamsağlanırsa başarılı olur.