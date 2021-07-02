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    Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira imza parasında geri adım atmıyor

    Beşiktaş’ın istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, maaşında 2.8 milyon Euro’ya inerken imza parasında geri adım atmıyor. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

    Alex Teixeira geri adım atmıyor

    Transferde gaza basan Beşiktaş, Alex Teixeira için bekleyişini sürdürüyor. Sambacı yıldız istediği 2.8 milyon Euro'ya inerken, imza parasında 1.5 milyon Euro'dan aşağıya düşmüyor.

    Beşiktaş maaş konusunda oyuncuyla anlaşmak üzere. Ancak imza parası konusunda iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

    ÇİZME'DEN DANİELE VERDE İDDİASI
    Beşiktaş ile ilgili İtalyan medyasından transfer iddiası ortaya atıldı. Çizme basınına göre Siyah- Beyazlılar, Spezia'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Daniele Verde için 2 milyon Euro'luk teklif hazırladı.

    38'LİK ATIBA İLE 1 YIL DAHA
    Beşiktaş, Atiba'yla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Pazartesi günü itibariyle imzaların atılması durumunda kampa katılması bekleniyor. Sergen hoca da onun kalmasını istiyordu.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira imza parasında geri adım atmıyor