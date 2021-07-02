Beşiktaş, Diego Costa transferi için Benfica ile yarışta!





YILLIK 3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Kartal Diego Costa'ya bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 3 yıllık 9 milyon Euro teklif etti. Portekiz devi Benfica'nın da Costa için bu rakama yakın bir teklif de bulunduğu öğrenildi.