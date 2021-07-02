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    Beşiktaş, Diego Costa transferi için Benfica ile yarışta!

    Marka bir golcü almak isteyen Kara Kartal, Diego Costa için Benfica ile amansız bir yarışta. Benfica ve Beşiktaş'ın Costa için yaptıkları teklif birbirine çok yakın... Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki yıldız golcü için 3 yıllık 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

    Çekil aradan Benfica

    Beşiktaş Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasından sonra kadrosuna marka bir golcü katmak için çalışmalarını sürdüyor... Menajerler Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcüleri sunuyor... Kara Kartal ise İspanyol yıldız Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor.



    YILLIK 3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
    Kartal Diego Costa'ya bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 3 yıllık 9 milyon Euro teklif etti. Portekiz devi Benfica'nın da Costa için bu rakama yakın bir teklif de bulunduğu öğrenildi.



    KARARINI YAKINDA AÇIKLAYACAK
    Diego Costa'nın ailesinin Benfica'ya sıcak baktığı bildirildi. Ancak tecrübeli oyuncunun henüz son kararını vermediği ve birkaç gün içinde nihai kararının netleşeceği öğrenildi...



        476 MAÇTA 252 GOLE KATKI VERDİ
        Son olarak Atletico Madrid'de forma giyen 32 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro... Kariyerinde 476 maça çıkan Diego Costa, 181 gol atarken 71 de asist yapmayı başardı.

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        Haberler Spor Beşiktaş, Diego Costa transferi için Benfica ile yarışta!