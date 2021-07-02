Beşiktaş, Diego Costa transferi için Benfica ile yarışta!

Beşiktaş Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasından sonra kadrosuna marka bir golcü katmak için çalışmalarını sürdüyor... Menajerler Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcüleri sunuyor... Kara Kartal ise İspanyol yıldız Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor.
YILLIK 3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Kartal Diego Costa'ya bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 3 yıllık 9 milyon Euro teklif etti. Portekiz devi Benfica'nın da Costa için bu rakama yakın bir teklif de bulunduğu öğrenildi.
KARARINI YAKINDA AÇIKLAYACAK
Diego Costa'nın ailesinin Benfica'ya sıcak baktığı bildirildi. Ancak tecrübeli oyuncunun henüz son kararını vermediği ve birkaç gün içinde nihai kararının netleşeceği öğrenildi...