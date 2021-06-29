Trabzonspor, Fode Koita ile sözleşme imzaladı

Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor yeni sezon öncesi 4. transferini yaptı. Bordo-Mavililer; Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in ardından Fode Koita'yı da renklerine bağladı. İmza töreninde açıklamalar yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor formasını taşımak hiç kolay değil. Her sporcu bu yükün altından kalkamaz. Ama ben adım gibi eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir. Camiamıza, taraftarlarımıza hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'da bu mücadelenin en önemli aktörlerinden birisi olacaktır" ifadesini kullandı.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

3 yıllık imza atan Fode Koita, "Çok mutluyum. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Herkesi selamlıyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

HAMSİK TRABZON'DA

Trabzon'un yeni transferi Marek Hamsik dün imza için geldi. Havalimanında taraftarların karşıladığı Slovak yıldız bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da 3 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.