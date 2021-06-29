Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı açıklaması yapan Remzi Sanver kimdir?

Remzi Sanver kimdir? Taylan Antalyalı hakkında açıklama yapan Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray kulübünde yöneticilik görevinde bulunan Remzi Sanver hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Sanver; 011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu.
REMZİ SANVER KİMDİR?
7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Remzi Sanver, 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu.
Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak da görev alan Sanver, 1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı.
Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlayan ve 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamlayan Sanver, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında 2010-2013 yılları arasında büyük üstatlık görevini yürüttü.
12 Haziran 2005 tarihinde Defne ve Erdem adlı iki çocuğu dünyaya geldi.