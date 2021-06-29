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    • 29.06.2021 20:17
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    • 29.06.2021 20:17
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    Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı açıklaması yapan Remzi Sanver kimdir?

    Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaraylı yönetici Remzi Sanver kimdir? Taylan Antalyalı'nın yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yapan Remzi Sanver'in kim olduğu merak konusu oldu. Burak Elmas’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Remzi Sanver; akademisyen kimliğiyle tanınıyor. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, genç futbolcuya hukuki destek verebileceklerini söyledi.

    takvim.com.tr
    Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Remzi Sanver kimdir? Taylan Antalyalı hakkında açıklama yapan Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray kulübünde yöneticilik görevinde bulunan Remzi Sanver hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Sanver; 011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu.

    REMZİ SANVER KİMDİR?

    7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Remzi Sanver, 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu.

    Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak da görev alan Sanver, 1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı.

    Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlayan ve 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamlayan Sanver, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında 2010-2013 yılları arasında büyük üstatlık görevini yürüttü.

    12 Haziran 2005 tarihinde Defne ve Erdem adlı iki çocuğu dünyaya geldi.
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    Haberler Spor Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı açıklaması yapan Remzi Sanver kimdir?