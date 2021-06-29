Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı açıklaması yapan Remzi Sanver kimdir?

Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlayan ve 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamlayan Sanver, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında 2010-2013 yılları arasında büyük üstatlık görevini yürüttü.

12 Haziran 2005 tarihinde Defne ve Erdem adlı iki çocuğu dünyaya geldi.