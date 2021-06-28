Taylan Antalyalı tişörtü anlamı nedir? Taylan Antalyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı yaptığı paylaşımla gündemin ilk sırasına oturdu. Genç futbolcu; üstünde "Powered by Pride" yazan gökkuşağı renklerinde bir tişört giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Antalyalı'nın bu paylaşımı sosyal medya gündemine oturdu.
TAYLAN ANTALYALI TİŞÖRTÜ ANLAMI NEDİR?
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın LGBT'yi temsil eden renklerle "Gururla destekliyorum" yazan tişörtü eleştirilerin hedefi haline geldi. Kimi paylaşımlarda genç futbolcuya tepki gösterilirken, kimi paylaşımlarda destek verildi.
POWERED BY PRİDE ANLAMI NE?
Powered by pride anlamı 'Gurular destekliyorum' demek. LGBTİ onur haftası nedeniyle son günlerde çok kullanılan bu terim birçok ünlü isim tarafından da paylaşıldı.